В подконтрольной Киеву Авдеевке возобновили водоснабжение

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (125)

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Водоснабжение полностью возобновили в подконтрольном Киеву городе Авдеевка в Донбассе, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Накануне пресс-служба компании "Вода Донбасса" сообщила, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой около 400 тысяч жителей юго-востока Украины, восстановлено.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 10 июня водоснабжение города Авдеевка, сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.