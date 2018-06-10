На рынке в Херсонской области нашли взрывное устройство

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружили на рынке в городе Новая Каховка Херсонской области Украины, специалисты обезвредили его, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Сегодня около 7.00 (совпадает с мск) в дежурную часть Новокаховского отдела полиции позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что на улице у магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет. Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство. Полицейские оцепили место происшествия и отвели граждан на безопасное расстояние", — говорится в сообщении.

По данным полиции, специалисты обезвредили устройство, остатки предмета отправили на экспертизу.

Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.