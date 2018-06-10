​Белоруссия и Китай безоговорочно поддерживают друг друга, заявил Лукашенко

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. ​Белоруссия и Китай безоговорочно поддерживают друг друга в любой ситуации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время переговоров Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

"Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником", — сказал Лукашенко.

Президент поздравил китайскую сторону с завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием.

"Это пример, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности, поскольку каждый слышал друг друга, и каждый из нас мог высказаться и оценить другого. Это разительное отличие от других международных организаций", — обратил внимание глава белорусского государства.

"Трудная работа, которую вы провели, стоит того, потому что результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия. Я посмотрел международные новости. Не знаю, случайно или нет, параллельно идет встреча "семерки". Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит", — заявил Лукашенко.

Он назвал ШОС "детищем Китая". "Международный авторитет, который обрела организация, — свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней", — добавил белорусский лидер.

В свою очередь, как сообщает агентство Белта, китайский лидер отметил активное участие Белоруссии в саммитах Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул готовность Китая всегда быть надежным другом и партнером Белоруссии. "Мы готовы соединить наше развитие с развитием Беларуси", — сказал председатель КНР.

"Мы с первого момента знакомства как давние друзья. Мы все время сверяем часы по вопросам развития отношений, тематике, представляющей взаимный интерес, постоянно придаем новый импульс развитию двусторонних отношений. Я готов и в дальнейшем поддерживать такие тесные контакты", — заявил лидер Китая.