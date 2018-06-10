​Белоруссия и Китай безоговорочно поддерживают друг друга, заявил Лукашенко

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. Белоруссия и Китай безоговорочно поддерживают друг друга в любой ситуации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником", — сказал Лукашенко.
Президент поздравил китайскую сторону с завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием.
"Трудная работа, которую вы провели, стоит того, потому что результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия. Я посмотрел международные новости. Не знаю, случайно или нет, параллельно идет встреча "семерки". Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит", — заявил Лукашенко.
Он назвал ШОС "детищем Китая". "Международный авторитет, который обрела организация, — свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней", — добавил белорусский лидер.
"Мы с первого момента знакомства как давние друзья. Мы все время сверяем часы по вопросам развития отношений, тематике, представляющей взаимный интерес, постоянно придаем новый импульс развитию двусторонних отношений. Я готов и в дальнейшем поддерживать такие тесные контакты", — заявил лидер Китая.