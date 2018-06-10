В Северном Голливуде произошла стрельба

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Стрельба произошла в Северном Голливуде, пострадали семь человек, сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла на место стрельбы <…> У пяти человек огнестрельные ранения, у еще двух — ранения другого характера", — говорится в сообщении на сайте пожарной службы.

Отмечается, что пострадали пять мужчин и две женщины, они госпитализированы. Подробности инцидента не приводятся. По данным телеканала NBC, стрельба произошла примерно в 01:00 по местному времени (11:00 мск) на вечеринке в частном доме.