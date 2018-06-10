В Грузии восемь из 21 пострадавшего в ДТП с автобусом остаются в больницах

ТБИЛИСИ, 10 июн – РИА Новости. Восемь человек из 21 пострадавшего при ДТП в Грузии с экскурсионным автобусом находятся в Телавской больнице и продолжают лечение, заявил врач клиники журналистам.

"Восемь человек на данный момент находятся в больнице. Среди них одна несовершеннолетняя девочка, ей была проведена операция, ее состояние здоровья стабильное", — заявила врач журналистам и добавила, что предположительно к концу дня семеро пострадавших будут выписаны и продолжат лечение дома.

Микроавтобус, который вез из Тбилиси школьников и их родителей на экскурсию, в субботу упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети на востоке Грузии. Погибли четыре человека, включая одного несовершеннолетнего. Число госпитализированных достигло 21. Водитель задержан по обвинению в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло смерть двух или более человек.