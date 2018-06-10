В ДНР в результате обстрелов ВСУ за два дня ранены четыре мирных жителя

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (124)

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Четверо мирных жителей получили ранения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за последние два дня, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня сообщило о ранении женщины в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольного республике поселка Васильевка в субботу вечером.

"В результате минометного обстрела (подконтрольного ДНР поселка Васильевка — ред.) осколочное ранение брюшной полости получила девушка 1992 года рождения. Это уже четвертый мирный житель, получивший ранение в результате целенаправленных обстрелов украинскими силовиками за двое суток", — сказал Безсонов.

По его словам, украинские силовики ведут целенаправленный огонь по населенным пунктам республики.

"Статистика свидетельствует о том, что украинские вооруженные формирования и их предводители специально выбирают объектами для огневого поражения гражданскую инфраструктуру и мирных граждан", — добавил Безсонов.