В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (119)

ЛУГАНСК, 10 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — информирует Народная милиция ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново и Лозовое.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.