ЦИНДАО, 10 июн – РИА Новости. Соглашение об евразийском экономическом партнерстве, проект которого готовят РФ и Китай, будет открыто для всех стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.

"Россия и КНР также готовят проект соглашения об евразийском экономическом партнерстве, которое, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании ШОС.

Ранее 8 июня по итогам переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине было подписано совместное заявление Минэкономразвития РФ и министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании соглашения об евразийском экономическом партнерстве.

Путин напомнил, что в мае в Астане было подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем, отметив необходимость и других шагов по наращиванию координации при реализации инфраструктурных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы "один пояс – один путь".

Президент России также подчеркнул, что существенным направлением развития ШОС является развитие взаимовыгодных экономических связей между нашими странами.

"Набирает оборот торговля и инвестиции. Мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное урегулирование, ликвидируем излишние административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, ведется работа по гармонизации интеграционной инициатив наших стран", — отметил Путин.