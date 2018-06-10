В Никарагуа еще одного человека убили в результате протестов

МЕХИКО, 10 июн – РИА Новости. Один человек погиб и не менее пяти получили ранения в субботу в результате атаки полиции на манифестантов рядом с центральным парком никарагуанского города Масайя, сообщает портал Prensa.

По данным издания, погибшему было 60 лет, ему в грудь попала пуля. Очевидцы сообщают о выстреле снайпера. Погибший стал 12 жертвой антиправительственных протестов в Масайе.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ранее сообщалось о гибели в ходе протестов как минимум 135 человек.