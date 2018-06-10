В итоговом коммюнике саммита G7 коснулись инцидента в Солсбери

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подписавшие итоговое коммюнике лидеры стран-членов G7 высказали свою позицию по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, пишет RT со ссылкой на текст документа.

"Мы разделяем и согласны с оценкой Соединённого Королевства, что очень вероятно Российская Федерация была ответственна за атаку, и что не существует правдоподобных альтернативных объяснений", — говорится в документе

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп дал указание американским представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике из-за разногласий с членами "семёрки" поводу торговых пошлин.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Примечательно, что в заявлениях Скотланд-Ярда ни разу ни слова не говорилось о России. Более того, полиция указывает, что ведет дело по многим линиям, и не может их обсуждать.