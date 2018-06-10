Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото

ЦИНДАО, 10 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал работу на втором дне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао.

День начнется с торжественной церемонии встречи лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и совместном фотографировании, после чего начнется заседание лидеров стран ШОС в узком составе, председателем на заседании будет лидер КНР Си Цзиньпин, который выступит со вступительной речью.

После этого лидеры продолжат совещание, но уже в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций. Си Цзиньпин вновь выступит с приветственной речью. Во второй половине дня лидеры примут участие в церемонии подписания документов, которые определят вектор направления развития организации на ближайшие годы.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на предстоящем заседании Совета глав государств ШОС президент РФ Владимир Путин "изложит нашу оценку стоящих перед ШОС задач, сделает акцент на противодействии терроризму, изложит также наши оценки по урегулированию региональных конфликтов, мы подтвердим позицию о необходимости создания на базе региональной антитеррористической структуры ШОС универсального центра по противодействию новым вызовам и угрозам, а в качестве первого шага мы предлагаем по региональной антитеррористической структуре учредить рабочую группу, которая занималась бы противодействием финансированию терроризма".

После завершения официальных мероприятий "на полях" саммита президент России встретится с российской прессой.

В преддверии саммита генсек организации Рашид Алимов сообщил, что по итогам встречи в Циндао ожидается принятие порядка 20 документов, затрагивающих практически все аспекты региональной и международной повестки дня, от борьбы с терроризмом до расширения сотрудничества в торговле, экономике, охране окружающей среды. Главным итоговым политическим документом станет Циндаоская декларация.