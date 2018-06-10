ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вылетел утром в воскресенье в Сингапур для участия в запланированном на 12 июня саммите с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ренхап.
Официального подтверждения того, что Ким Чен Ын находится на борту этого самолета, пока не поступало. Однако источники агентства не исключают, что лидер КНДР и другие высокопоставленные северокорейские чиновники прибудут в Сингапур в воскресенье.
Ранее в Сингапур для участия в саммите вылетел Трамп, который участвовал в саммите стран G7 в Канаде. В воскресенье премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что проведет 10 и 11 июня две отдельные встречи с президентом США и северокорейским лидером.
В преддверии саммита
Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.