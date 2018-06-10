МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Киеве неизвестный напал на популярного музыкального продюсера Александра Ягольника и ранил в руку.

"Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", — написал он на своей странице в Facebook

Позже продюсер рассказал ТСН подробности инцидента.

Нападение произошло в субботу около двух часов ночи в районе Позняки, когда Ягольник возвращался со дня рождения своего брата.

"Во дворе возле дверей дома вынырнул какой-то мужчина и спросил: "Ты продюсер Ягольник? Я говорю: "Да, я". Он говорит: "Есть разговор". И это были последние слова, которые он планировал мне сказать", — вспомнил продюсер.

"Я заметил, что он идет на меня с ножом, и машинально поставил блок. Если бы я в свое время не занимался джиу-джитсу, я бы… Я думаю, что он планировал убийство", — добавил Ягольник. Получив отпор, нападавший убежал.

Ягольник получил глубокое ранение руки. "Врач сказал, что если было бы немного выше, то была бы травма на всю жизнь. Зашивали вживую, без анестезии", — добавил он.

Телеканал отмечает, что Ягольник "известен своей патриотической позицией и резкой критикой артистов, подозреваемых в каких-либо симпатиях к России". В частности, он резко критиковал выступление на украинской сцене Ани Лорак, которая гастролирует по России.