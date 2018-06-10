МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Киеве неизвестный напал на популярного музыкального продюсера Александра Ягольника и ранил в руку.Facebook.
Позже продюсер рассказал ТСН подробности инцидента.
Нападение произошло в субботу около двух часов ночи в районе Позняки, когда Ягольник возвращался со дня рождения своего брата.
"Во дворе возле дверей дома вынырнул какой-то мужчина и спросил: "Ты продюсер Ягольник? Я говорю: "Да, я". Он говорит: "Есть разговор". И это были последние слова, которые он планировал мне сказать", — вспомнил продюсер.
Ягольник получил глубокое ранение руки. "Врач сказал, что если было бы немного выше, то была бы травма на всю жизнь. Зашивали вживую, без анестезии", — добавил он.
Телеканал отмечает, что Ягольник "известен своей патриотической позицией и резкой критикой артистов, подозреваемых в каких-либо симпатиях к России". В частности, он резко критиковал выступление на украинской сцене Ани Лорак, которая гастролирует по России.