"Большая семерка" выразила обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море

КВЕБЕК, 10 июн — РИА Новости. Лидеры G7 обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море, выразили несогласие с любыми односторонними действиями, подрывающими стабильность в регионе. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

"Мы обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море и повторяем своё несогласие с любыми односторонними действиями, которые могут усилить конфликт и подорвать региональную стабильность и международный порядок", — говорится в документе.

Главы семи государств также призвали все стороны следовать курсу демилитаризации по этому вопросу.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

США заявляют, что КНР строит искусственные острова в Южно-Китайском море, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США в милитаризации Южно-Китайского моря, заявляя, что имеет суверенное право вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.