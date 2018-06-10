Трамп рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что направляется в Сингапур, и отметил, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном — шанс "достичь действительно замечательного результата", сообщается в микроблоге президента в Twitter.

Трамп в субботу в полдень вылетел из Канады, где он участвовал в саммите "Большой семерки", в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном.

"Я на пути в Сингапур, где у нас есть шанс достичь действительно замечательного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет волнующий день, и я знаю, что Ким Чен Ын будет работать очень усердно, чтобы сделать что-то, что редко делалось раньше", — заявил Трамп.

По сообщению корреспондентов пула Белого дома, прибытие президента в Сингапур ожидается в 20:35 воскресенья по местному времени (15.35 мск).

Встреча с Ким Чен Ыном намечена на 12 июня.