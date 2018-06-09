В ЛНР опровергли информацию о столкновении с украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 9 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергает заявления украинских СМИ о бое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня лживые украинские СМИ начали распространять информацию о том, что подразделения Народной милиции ЛНР пошли в наступление в районе населенного пункта Новотошковка. В результате чего, якобы в рядах ВСУ есть потери", — заявил Марочко.
Представитель оборонного ведомства опроверг данное заявление и заверил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР находятся на ранее занимаемых позициях и соблюдают соглашения, достигнутые в Минске.
Он уточнил, что у Народной милиции ЛНР нет данных о том, в связи с чем украинские силовики открыли огонь по своим же позициям.
"Кроме того, как мы заявляли ранее, в данном районе отмечена работа украинских СМИ. Не исключено, что это одна из частей масштабной информационной провокации, готовящейся накануне встречи в рамках "нормандского формата" глав МИД, запланированной на 11 июня в Берлине", — сказал Марочко.