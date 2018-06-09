В ЛНР нашли 100 килограммов взрывчатки и боеприпасы в заброшенном доме

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (114)

ЛУГАНСК, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили в заброшенном доме в поселке Гаевое тайник с боеприпасами и взрывчаткой, сообщили в субботу журналистам в ведомстве.

"Обнаружен схрон боеприпасов и взрывчатых веществ", — сказала старший прокурор отдела Генпрокуратуры ЛНР Наталья Чапальцева.

По ее словам, в ходе проверки обнаружены и изъяты, кроме прочего, 48 килограммов взрывчатого вещества, 126 тротиловых шашек, а также противопехотные мины и корпусы гранат РГД-5.

"Проверяется версия использования обнаруженных боеприпасов и взрывчатых веществ в подрывной деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской народной республики", — отметили в Генпрокуратуре.