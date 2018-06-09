Испанский министр призвала реформировать конституцию для решения кризиса

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фото

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министр государственного управления Испании каталонка Меричель Батет призвала к диалогу с Каталонией, по ее словам, для решения "институционального" и "территориального" кризиса в стране необходимо "срочное" реформирование конституции, сообщает телеканал RTVE.

"Это осуществимо и мы готовы к ней (новой конституции. — Прим. ред.)", — заявила министр.

Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес 2 июня принял присягу и официально стал премьер-министром Испании после того, как накануне конгресс депутатов вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя.

В тот же день присягу приняли члены нового правительства Каталонии, что автоматически означало прекращение прямого правления Мадрида в автономном сообществе Каталония. В своем выступлении глава женералитета Ким Торра заявил о желании каталонских властей начать переговоры с новым испанским правительством.