В Черногории ураган повредил около 50 домов

БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Сильный ветер утром в субботу повредил около 50 домов на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры, власти продолжают подсчитывать ущерб, сообщило национальное телевидение RTCG.
Смерч повредил жилые дома и разрушил несколько объектов инфраструктуры и побил стекла и поломал крышу больницы Мелине, повредил технические постройки. Поломанные ветром деревья утром перегородили трассу, стихия перевернула два автомобиля. Повреждения получили два малых самолета P180, которые стояли на поле аэропорта Тиват.
Для жителей пострадавших домов местные власти устроили пункт временного размещения в спортивном центре Игало.
Сильный ветер, проливной дождь и град в ночь на субботу также обрушились на близкие побережью Адриатики районы Словении и Хорватии, где были повалены деревья, пострадали автомобили и ливневые потоки создали трудности для транспортного сообщения.