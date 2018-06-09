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В мире

В Латвии родители переводят школьников на домашнее обучение

14:3909.06.2018
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники протеста против закона о полном переводе школ в Латвии на латышский язык. Архивное фотоУчастники протеста против закона о полном переводе школ в Латвии на латышский язык. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 9 июн — РИА Новости. Неудовлетворительное качество образования в Латвии и предстоящий переход школ на латышский язык заставляет родителей переводить своих детей на домашнее обучение, сообщает Sputnik Латвия.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бурная дискуссия на эту тему развернулась в открытой группе Facebook, посвященной русскому образованию в республике. Придя к выводу, что русских учителей в Латвии сейчас не готовят, а спасение утопающих — дело рук самих утопающих, родители приступили к активному поиску вариантов.

Так, некий житель Латвии задается вопросом, может ли он дистанционно обучать своего ребенка в школе Российской Федерации.

"Если я — резидент Латвии, хочу не водить ребенка в одну из школ Латвии, а получать онлайн образование ТОЛЬКО в русской школе с лицензией РФ — могут ли лишить родительских прав за то, что ребенок не посещает школу в ЛВ (LV, Латвия — Sputnik.)?" — спрашивает родитель.

"Или для такой цели лучше оставаться при школе ЛВ на домашнем образовании, сдавать норматив латышского? Еще вариант — до 9 класса в билингвальной школе, затем — профессиональное образование (IT колледж, например) + в свободное время и по выходным с репетитором — получение среднего образования с лицензией РФ онлайн. Кто-то думал о таком решении?" — продолжает он.

Под постом тут же разгорелись споры о том, зачем школьнику из Латвии российское образование, если он дальше, к примеру, захочет учиться в республике и ЕС. Одни настаивают на том, что российский аттестат котируется выше латвийского, другие возражают, что с латвийской "корочкой" гораздо проще продолжить обучение в вузах ЕС.

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© Sputnik / Робертс Вицупс
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"Очно надо сдавать экзамены только в 9 и 11 классах. Сама сейчас перевожу дочь в российскую дигитальную школу в 9-й класс. Параллельно никакой школы в Латвии не будет. По документам ребенок будет учиться в реальной московской школе", — поделилась опытом Алла Ш.

По ее словам, проблем с соцслужбами возникнуть не должно — закон требует, чтобы ребенок посещал заведение, имеющее статус школы. У российской дигитальный (цифровой) школы этот статус есть и этого достаточно.

Алле возразили, что подобный опыт невозможен.

"Образование у нас обязательное. Вы можете водить ребенка либо в гос.школу, либо в частную — аккредитованную, либо на домашнем обучении (со справкой от врача), но прикрепленными к какой-то из государственных школ, где будете 2 раза в год сдавать экзамены и отчитываться как вы там учитесь дома. Как-то так", — пишет Ольга Г.

К баталиям подключился депутат Сейма Игорь Пименов, который подтвердил, что возможность альтернативного обучения действительно есть.

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© Sputnik / Сергей Мелконов
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"Похоже, наши официальные учреждения в замешательстве, и тех, кто будет учиться дистанционно, притянуть насильно в латвийскую школу действующими нормативными актами действительно не могут. Косвенно это признал К. Шадурский (Карлис Шадурскис, министр образования Латвии — Sputnik.) на недавней его пресс-конференции", — написал народный избранник.

Депутат допустил возможность создания центров, которые бы координировали дистанционное образование.

"Может быть, и впрямь возможно учреждение в Латвии иностранных школ, которые будут давать основное образование", — задался вопросом Пименов.

При этом он отметил, что, скорее всего, будет реализован совсем другой сценарий: "Мой же опыт подсказывает, что идеологи К. Шадурского сделают все возможное, чтобы и этот ручеек свободного выбора формы основного образования перекрыть и загонять всех именно в ту школу, где от ассимиляционных программ и промывания мозгов нашим детям будет не отвертеться".

В апреле в Латвии вступили в силу поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод всех школ на латышский язык обучения к 2021/2022 году и прочие изменения.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Геннадий Solo
Надо образовать дистанционные курсы из лучших преподавателей страны по интернету и сделать это обучение бесплатным не только в латвии но всем русскоязычным на всем постсоветском пространстве , сделать это дистанционное образование лучшим в мире.
14:45
09.06.2018
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vip.nikolay55
Да. Нужно помочь жителям Латвии с возможностью обучения на русском языке. И латышам и русскоязычному населению. Это наши советские люди.
А Жителям Латвии нужно рассмотреть вопрос о необходимости своего правительства, которое против них. Зачем платить налоги, если нет удовлетворяющих услуг?
15:13
09.06.2018
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