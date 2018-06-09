Власти Афганистана приветствуют заявление "Талибана"* о перемирии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Афганистана приветствуют заявление организации "Талибан"* о перемирии на три дня по случаю празднования исламского праздника Ураза-Байрам, сообщает телеканал Tolo News.
Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против террористической группировки "Исламское государство"* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами".
В субботу радикальное движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю празднования исламского праздника Ураза-Байрам.
* Запрещенная в России террористическая организация