Лавров оценил взаимодействие США и КНДР в преддверии саммита

ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. На американо-северокорейском саммите будет обсуждаться вопрос мирного договора Сеула и Пхеньяна, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

"Будут обсуждать, в том числе мирный договор. Так что идет все в логике российско-китайской дорожной карты", — сказал он.

Лавров напомнил о том, что указанная дорожная карта предполагает на первом этапе прекращение воинственной риторики со всех сторон, на втором этапе — начало нормального диалога между основными протагонистами и выход на подписание. На третьем этапе предполагалась организация многостороннего диалога, "потому что проблемы этого региона шире, чем только Корейский полуостров, они охватывают всю Северо-Восточную Азию".

"Первый этап — это отказ от риторики, они (США, КНДР, Корея) более менее проходят, иногда правда бывают рецидивы, но это не мешает готовить саммиты", — сказал он.