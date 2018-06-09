Лавров призвал договориться о системе стабильности в Северо-Восточной Азии

ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. Необходимо договариваться не только о денуклеаризации КНДР, но и об организации системы мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров.

"На финальном этапе нужно договариваться не только о мире на Корейском полуострове, его денуклеаризации, но и об организации систем мира и стабильности во всей северо-восточной Азии, что собственно и анонсировано теми, кто сейчас участвует — и две Кореи, и Соединенные Штаты", — сказал министр.