Посол России оценил перспективы создания базы ВМФ в Судане

ХАРТУМ, 9 июн — РИА Новости. Вопрос создания базы ВМФ РФ, с предложением о которой выступила ранее суданская сторона, обсуждается двумя странами, но скорее речь идет о пункте военно-технического обеспечения, а не о полноценной базе, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Судане Владимир Желтов.

"Это предложение все еще изучается и обсуждается профильными органами в России и Судане. Когда эта работа закончится, будет объявлено об итогах через официальные каналы", — сообщил Желтов.

Он добавил, что речь идет при этом, скорее, не о базе, а пункте материально-технического обеспечения ВМФ.

"Комментируя ваш вопрос, хотел бы разъяснить, что это обсуждение идет не о строительстве военно-морской базы, а о пункте обеспечения для российских военных кораблей, находящихся в Красном море", — сообщил Желтов, отметив, что вопрос в целом является секретным.

Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию в ноябре 2017 года, заявил в интервью РИА Новости в ходе визита, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Суданский лидер при этом сообщил, что никакого соглашения по этому вопросу не заключалось.