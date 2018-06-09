Австралия создала спецгруппу по борьбе с вмешательством в выборы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Австралии сформировали первую в стране целевую группу по борьбе с кибератаками и иностранным вмешательством в выборы, сообщает телерадиокомпания SBS.

"Это меры предосторожности, которые должны стать нормой в наш век возрастающего кибер-вмешательства и дестабилизации", — заявила пресс-секретарь министерства внутренних дел Австралии.

Она добавила, что мера принята "не против какой-то конкретной угрозы", а на фоне предупреждений спецслужб о "беспрецедентном уровне иностранного вмешательства" в Австралии.

Представитель МВД уточнила, что специалисты новой группы будут устранять "угрозы, способные помешать нормальному ходу выборов", особое внимание будет уделяться "обнаружению и ликвидации кибер-вмешательства".

По данным телерадиокомпании, это первая группа, созданная специально для защиты выборов от кибератак. Работой группы будут управлять министерство внутренних дел, Австралийская служба безопасности и разведки, а также федеральная полиция Австралии.

Как уточняет телерадиокомпания, группа была создана по запросу австралийской избирательной комиссии, которая опасается повторения кибер-вмешательства во время дополнительных выборов в парламент, намеченных на 28 июля.