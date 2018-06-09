Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (104)

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили три мирных жителя, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о четырех нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило восемь раз… В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили трое мирных жителей", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили более 40 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: минометы 82 миллиметра – четыре мины. Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – 14 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 23 мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 93 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.