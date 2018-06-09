Мексика отправила в Гватемалу гумпомощь для пострадавших от вулкана

МЕХИКО, 9 июн – РИА Новости. Мексиканский Красный крест отправил в Гватемалу, пострадавшую от недавнего извержения вулкана Фуэго, груз гуманитарной помощи весом 130 тонн, сообщила в пятницу организация.

Гумпомощь поместили в грузовики в мексиканской Толуке и отправили в сторону гватемальской границы, где его передадут Красному кресту Гватемалы для распределения среди нуждающихся. Также в соседнюю страну отправляются 20 добровольцев, которые примут участие в поиске пропавших без вести после извержения, говорится в сообщении.

Число жертв извержения составляет 109 человек, еще 192 человека считаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы открыла расследование в связи с гибелью людей. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.

Также Мексика примет для лечения семерых раненых с тяжелыми ожогами. По сообщению МИД Гватемалы, двое из них уже доставлены в Мехико на самолете мексиканского военно-морского флота.