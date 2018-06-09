Коста-Рика примет семьи дипломатов, покидающих Никарагуа из-за насилия

Бутылки с зажигательной смесью, приготовленные для протестов против правительства Даниэля Ортега, в Манагуа, Никарагуа. Архивное фото

Бутылки с зажигательной смесью, приготовленные для протестов против правительства Даниэля Ортега, в Манагуа, Никарагуа. Архивное фото

МЕХИКО, 9 июн — РИА Новости. МИД Коста-Рики сообщил в пятницу о готовности своей страны предоставить убежище для семей иностранных дипломатов, покидающих соседнее государство Никарагуа из-за волны насилия в ходе массовых протестов.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, однако в ходе непрекращающихся протестов погибли 135 человек.

"МИД предоставит бесплатные дипломатические визы тем, кто аккредитован перед правительством Никарагуа, эта аккредитация будет признана правительством Коста-Рики", — говорится в коммюнике ведомства.

В сообщении отмечается, что данная мера принимается в связи с обращением главы делегации ЕС в Никарагуа Кеннета Белла принять на территории Коста-Рики семьи европейских дипломатов.