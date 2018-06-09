Бельгия приняла на лечение военных ВСУ, участвовавших в операции в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак, участвовавший в переговорах НАТО, посетил в пятницу в Брюсселе госпиталь, в котором лечатся украинские военнослужащие, участвовавшие в военной операции в Донбассе, сообщила пресс-служба бельгийского минобороны.

"В пятницу министр обороны Украины награждал военнослужащих медицинской службы в связи с лечением, предоставленным раненым украинским военным в госпитале имени королевы Астрид", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас бельгийская сторона обеспечивает лечение трех военнослужащих ВСУ.

"Украина направляла в МИД Бельгии запрос предоставить лечение раненым по ряду специфических медицинских направлений. МИД передал заявку в минобороны, которое приняло решение принять на реабилитацию четырех пациентов в декабре 2017 года", — цитирует ведомство слова представителя военно-медицинской службы.

Министр обороны Украины в четверг прибыл с визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встречался с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.