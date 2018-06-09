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В мире

Пустые мечты Варшавы. Польша хочет создать "санитарный кордон" для России

08:0009.06.2018
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© AFP 2018 / Janek SkarzynskiМужчина держит польский флаг в Варшаве. Архивное фотоМужчина держит польский флаг в Варшаве. Архивное фото
© AFP 2018 / Janek Skarzynski

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

"Междуморье" — так называется проект польского супергосударства на границе России: от Балтики до Адриатики. Этой мечте уже сто лет. Ни в какие периоды истории она не была реализована. Кому и зачем сегодня понадобилась ее очередная реанимация — в материале РИА Новости.

Назад в будущее

На выборы 2015 года нынешний президент Польши Анджей Дуда шел с программой, включавшей в себя формирование союза народов от Балтийского моря до Черного и Адриатического. Придя к власти, он не раз возвращался к этой идее. В частности, год назад, когда заявил, что верит в перспективы "Междуморья" — тесного сотрудничества стран между северными и южными европейскими морями.

Отцом этого проекта считается маршал Пилсудский. Возглавив после Первой мировой войны получившую независимость страну, он задался целью создать конфедеративное государство, в состав которого вошли бы Польша, Украина, Белоруссия, страны Балтии, а также Молдавия, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия и по возможности Финляндия. Маршал не скрывал, что стремится возродить некогда могущественную Речь Посполитую — польско-литовскую федерацию XVIII века. Только такой конгломерат мог, по его убеждению, противостоять двум могучим соседям — Германии на западе и России на востоке, не позволяя им доминировать над государствами Центральной Европы.

Пилсудский был не таким уж новатором — незадолго до него похожую идею объединения центрально- и восточноевропейских государств вынашивал наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, чье убийство в Сараево послужило поводом для начала Первой мировой войны. Эрцгерцог, правда, преследовал иную цель: он был женат морганатическим браком на чешской графине и надеялся, что "реструктуризация" империи позволит его детям стать наследниками престола.

© AP PhotoМаршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927 года
© AP Photo
Маршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927 года
Люди держат флаг ЕС во время парада Шумана в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Сбросить "мешки с песком". Без кого Евросоюз собирается "лететь" дальше

Планам Пилсудского не суждено было сбыться из-за сопротивления как всех западных держав (за исключением Франции), так и СССР. После Второй мировой почти все потенциальные члены "Междуморья" оказались или в составе Советского Союза, или в социалистическом лагере. Тем не менее об амбициозном проекте поляки вспоминали не раз — и правительство в изгнании в начале 1940-х, и эмигранты-диссиденты в 1960-е, и уже официальные польские политики в 1990-е, после распада СССР.

Шагом в этом направлении в Польше иногда называют создание в 1994 году Вишеградской группы, куда вошли Польша, Венгрия, а также Чехословакия, с разделом которой трио превратилось в квартет. Но и после того, как вся четверка в полном составе вступила в Европейский союз, мечта о "Междуморье" не умерла.

"Речь Посполитая в свое время реально доминировала в Европе, и этот факт навсегда запечатлелся в культурном коде поляков. Поэтому с идеей ее возрождения в том или ином варианте они, видимо, никогда не расстанутся", — считает эксперт по международным делам фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, несколько лет проживший в Польше.

© public domainБитва при Кирхгольме
© public domain
Битва при Кирхгольме

Между двух зол

Современная концепция "Междуморья" заметно отличается от того, что когда-то задумывал Пилсудский. Давно уже речь идет не о едином государстве, а о сообществе или союзе государств. Каких именно — не очень понятно: политическая карта Европы за столетие изменилась до неузнаваемости. Иногда на севере к прежнему составу возможных участников добавляют Швецию, на юге — Грузию.

"Этот план нельзя назвать конкретным проектом — он перспективен лишь с точки зрения идеологического воспроизводства польской элиты. Это некая довольно абстрактная идея, которая позволяет нашим политикам думать, что и страна, и они сами способны сыграть некую роль на международной арене. Предыдущая идея вступления Польши в ЕС и НАТО реализована, и теперь нужна новая цель, оправдывающая их деятельность", — говорит польский политолог Якуб Корейба.

Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Похищение Европы". Кто мешает объединению России и Евросоюза

С ним согласен и Сергей Станкевич, отмечающий, что в Польше реального успеха добивается только тот политик, который распространяет свою активность за пределы страны. По его словам, во многом именно этим и объясняется периодически разгорающийся интерес к "Междуморью", причем на самом верху — до Анджея Дуды поборником этой идеи выступал и безвременно погибший в авиакатастрофе под Смоленском президент Лех Качиньский.

Не изменилась за сто лет только цель консолидации. Необходимость создания вертикальной (с севера на юг) оси объединенных в союз государств в Польше обычно обосновывают "растущей российской угрозой", против которой и надо сплотить ряды. Якуб Корейба считает эти заявления популистскими, не имеющими ничего общего с реальной политикой.

"Если Россия представляет для нас гипотетическую угрозу, то Германия несет вполне реальную. Идея "Междуморья" предусматривает защиту от влияния обоих этих государств, но прежде всего ФРГ. Речь не о военной угрозе — о необходимости сопротивляться усиливающемуся давлению на Варшаву со стороны Евросоюза и его флагмана — Берлина", — говорит Корейба.

© AP Photo / Alik KepliczМолодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Молодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша

"Российская угроза"

По мере того как расширяется трещина между Польшей и Евросоюзом, увеличивается и необходимость сплочения восточноевропейских государств, готовых отстаивать свои национальные интересы вопреки воле Брюсселя, считает политолог. По его мнению, прежде чем думать о военно-политическом союзе, необходимо экономическое объединение. Однако и такую цель многие в Польше интерпретируют через призму противодействия России.

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша
© AFP 2018 / Natalia Dobryszycka
Дайте танков — и побольше! Варшава готова заплатить США за военную базу

Сегодня в планах "Междуморья" — "противостояние монополизму России в поставках углеводородного сырья в Европу". С этой целью предполагается прокладка альтернативных трубопроводов.

Именно благодаря антироссийской риторике идея объединения государств Центральной и Восточной Европы все больше энтузиазма вызывает на Украине, где политики, политологи и журналисты всерьез рассуждают о том, что их стране, богатой ресурсами, суждено сыграть лидирующую роль в новом альянсе.

"Сегодня всем понятно, что полноценная интеграция Украины в Евросоюз откладывается на десятилетия, но политикам нужно жить сейчас, и им нужен какой-то другой интеграционный проект, которым можно увлечь страну. Они используют идею "Междуморья" как для собственного электората, так и в качестве инструмента внешнего влияния — на Россию и на Брюссель", — говорит Сергей Станкевич.

А лидер кто?

Демонстрация перед президентским дворцом в Варшаве, Польша. 2 апреля 2017
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Союз России и… Польши? Станет ли Варшава троянским конем для Европы
Все эксперты сходятся во мнении, что гипотетический союз, если он когда-нибудь возникнет, неминуемо возглавит Польша — достойного соперника для нее в регионе просто нет. И это обстоятельство делает перспективу "Междуморья" еще более призрачной.

"Нас вполне устраивает сотрудничество с Польшей, Чехией и Словакией в рамках Вишеградской группы, где сложился определенный баланс сил и интересов. Если наша "четверка" будет прирастать соседними государствами, то роль Польши неминуемо усилится. И вместе с тем увеличится число участников, стремящихся к атлантическому вектору — то есть под защиту США. Это не устраивает ни Будапешт, ни Прагу, ни Братиславу", — говорит венгерский политолог Габор Штир.

"Тот союз, расплывчатые черты которого можно рассмотреть сегодня, заведомо нежизнеспособен. Слишком разные интересы и представления о будущем у стран, которых называют его потенциальными участниками. Трудно представить, что они объединятся для защиты каких-то общих ценностей", — полагает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

Якуб Корейба считает, что реально "Междуморье" может возникнуть, когда Европейский союз или распадется, или начнет выдавливать из себя государства Центральной и Восточной Европы, чтобы "сбросить мешки с песком", как выразилась недавно еврокомиссар Вера Юрова. Однако Ян Чарногурский убежден, что в этом случае альтернативой ЕС может стать не создание нового блока, а вступление этих стран в Евразийский экономический союз.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
ratte.01
Три раза Польша была разделена за всю историю, три раза.
Нет неймется.
08:43
09.06.2018
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