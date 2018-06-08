В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 135

МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости. Число погибших в ходе массовых акций протеста в Никарагуа достигло 135 человек, приводит в пятницу портал Prensa Libre данные никарагуанского центра по правам человека.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека информировала, что число погибших в протестах составляло 127 человек.

В четверг президент Никарагуа Даниэль Ортега встретился с членами Епископской конференции страны и взял два дня, чтобы обдумать их предложения о демократизации страны.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее.

В конце мая Епископская конференция Никарагуа объявила об отказе от возобновления прерванного национального диалога о мире. По заявлению священников, диалог не может снова начаться до того момента, пока правительство Никарагуа не прекратит репрессии по отношению к своему народу, выступающему с мирными протестами.