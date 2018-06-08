В США обеспокоены первым случаем ущемления свободы СМИ при Трампе

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ), базирующаяся в Нью-Йорке, в пятницу выразила обеспокоенность по поводу нарушений прав журналистки газеты New York Times Эли Уоткинс, что, по мнению организации, стало первым подобным прецедентом при президенте Дональде Трампе.

Как следует из сообщения КЗЖ, который ссылается на данные New York Times, прокуроры Министерства юстиции США в рамках расследования утечек в администрации Трампа получили у интернет-компаний Google и Verizon данные журналистки.

"Для выполнения своей функции, подотчетной обществу, журналисты должны иметь возможность защищать свои конфиденциальные источники. Поэтому усилия правительства, которые подрывают эту способность, представляют собой фундаментальную угрозу свободе прессы. Поэтому мы считаем, что захват правительством данных Эли Уоткинс создает опасный прецедент. Мы опасаемся, что это может быть первым залпом в продолжающейся битве за возможность журналистов защищать свои источники", — приводятся в сообщении слова координатора программы КЗЖ в Северной Америке Александры Эллербе.

В КЗЖ напомнили, что ранее генпрокурор США Джефф Сешнс заявил о троекратном увеличении расследований по поводу утечек правительственной информации и призвал облегчить процедуры минюста, позволяющие получать доступ к данным журналистов.