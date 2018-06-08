Китай примет участие в заключении мирного договора с КНДР, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Китай "будет играть роль" в заключении мирного договора с КНДР, об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Phoenix.

"Да, Китай, определенно, будет играть роль", — сказал Помпео, отвечая на вопрос об опасениях о том, что без участия Пекина возможное заключение договора с КНДР будет нелегитимно.

"Я полон уверенности, что Китай будет играть роль", — сказал госсекретарь, отметив вклад КНР в решение северокорейской проблемы, в том числе упомянув переговоры лидеров Китая и КНДР. Помпео подчеркнул, что США требуют от Северной Кореи полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Соглашение о перемирии, положившее конец военным действиям на Корейском полуострове было подписано 27 июня 1953 года. Его подписали представитель ООН, КНДР и представитель КНР. Соглашение об окончании войны так и не было подписано, а Пхеньян многократно угрожал прекратить действие перемирия.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений США-КНДР по итогам саммита в Сингапуре. На вопрос, существует ли возможность подписания мирного договора с КНДР, Трамп также ответил утвердительно.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре.