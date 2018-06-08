США надеются, что соседние страны окажут КНДР первую финансовую помощь

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают, что в случае решения ядерной проблемы КНДР первую финансовую помощь Пхеньяну окажут его соседи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы рассчитываем на то, что страны региона предоставят первоначальную финансовую поддержку именно для этого (для помощи КНДР — ред.). Но со временем мы, как и другие страны региона, будем надеяться, что они (КНДР – ред.) смогут достичь именно того, что я описал — связанной (с другими странами), безопасной и защищенной Северной Кореи без внешней помощи", — заявил Помпео в интервью южнокорейскому телеканалу YTN Korea.

Среди стран, заинтересованных в "процветании КНДР", госсекретарь назвал Китай, Японию и Южную Корею. Помпео добавил, что США со своей стороны также будут готовы оказать помощь в сфере технологий, предпринимательства и структурных преобразований.

Первый в истории саммит США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре.