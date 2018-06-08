МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

"В G7 все в разнотык: Трамп считает нужным вернуть Россию, Меркель не хочет, Италия хочет, но Канада и Британия против. Плюс разногласия по Ирану и тарифные войны Трампа, что побудило Макрона заговорить о возможности G6 — без США. А для России G7 утратила прежний шарм. Занавес", — написал сенатор в Twitter.

Ранее в пятницу Дональд Трамп заявил о том, что Россию нужно вернуть в состав "Большой восьмерки". Лидеры других государств-участников саммита не пришли к единому мнению по данному вопросу. В Кремле заявили, что Москва делает акцент на других форматах международного сотрудничества.