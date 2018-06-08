Суд в Косово постановил арестовать двух подозреваемых в подготовке терактов

БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Суд в Приштине в пятницу поместил на месяц под арест двух подозреваемых в подготовке терактов против миротворцев НАТО в самопровозглашенной республике Косово, а также во Франции и Бельгии.Kosovapress.
"Гражданин Бельгии Г.Ш. также подозревается в том, что планировал террористические акты на территории Бельгии и Франции с использованием террористов-смертников, взрывчатки и транспортных средств", — говорится в сообщении.
В середине мая суд в Приштине приговорил девять албанцев за подготовку теракта на матче Албания-Израиль в ноябре 2016 года в Эльбасане к совокупному сроку в 35,5 лет тюремного заключения.