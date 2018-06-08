Суд в Косово постановил арестовать двух подозреваемых в подготовке терактов

БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Суд в Приштине в пятницу поместил на месяц под арест двух подозреваемых в подготовке терактов против миротворцев НАТО в самопровозглашенной республике Косово, а также во Франции и Бельгии.

"Суд установил, что подозреваемый Г.Ш., который был задержан в начале июня, подстрекал подозреваемого Е.Х. совершить в качестве террориста-смертника на автомобиле теракт в отношении миротворцев из международного контингента под эгидой НАТО в Косово (KFOR)", — сообщил новостной портал Kosovapress

"Гражданин Бельгии Г.Ш. также подозревается в том, что планировал террористические акты на территории Бельгии и Франции с использованием террористов-смертников, взрывчатки и транспортных средств", — говорится в сообщении.

Перед задержанием полиция Косово прослушивала разговоры подозреваемых и вела скрытое наблюдение и съемку.

В середине мая суд в Приштине приговорил девять албанцев за подготовку теракта на матче Албания-Израиль в ноябре 2016 года в Эльбасане к совокупному сроку в 35,5 лет тюремного заключения.