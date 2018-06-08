КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Верховная рада должна принять еще два закона для того, чтобы антикоррупционный суд заработал на Украине, заявил президент Петр Порошенко во время встречи со студентами в Киеве.

Верховная рада в четверг приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен подписать президент Украины.

"Уверен в том, что как только будет подан мне (принятый закон – ред.), а это должно быть сделано в ближайшее время, мной подписан, будут приняты Верховной радой еще два законопроекта, которые обеспечат функционирование, в том числе и процессуальное этого суда", — сказал Порошенко на встрече, которую транслировали украинские телеканалы.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Президент Украины ранее заявил, что в законе о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести отбор.