В посольстве Британии заявили, что в Петербурге продолжат выдачу виз

Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве. Архивное фото

Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве. Архивное фото

Москва, 8 июн — РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве пояснили, что желающие получить британскую визу россияне и после закрытия генерального консульства в Санкт-Петербурге смогут получить визы.

Накануне на приеме в честь официального дня рождения Королевы посол Великобритании в РФ Лори Бристоу сообщил, что генконсульство Британии в северной столице завершило свою деятельность.

Отвечая на вопрос о том, отразится ли на выдаче виз россиянам закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге, в пресс службе британского посольства в Москве разъяснили, что "генеральное консульство Великобритании на данный момент продолжает свою работу".

"Его закрытие не отразится на процессе выдачи британских виз гражданам России, которые подаются на визы в Санкт-Петербурге", — указали в посольстве.

Четвертого марта в Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.