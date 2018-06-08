ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Постпредство РФ откроет постоянную фан-зону в женевском офисе ООН в период проведения в России чемпионата мира по футболу, сообщил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Всего через неделю в России стартует основное спортивное событие этого года — 21-й чемпионат мира по футболу. Все стадионы, аэропорты, отели и инфраструктура готовы принять и ждут футбольных фанатов. Я бы хотел воспользоваться возможностью и сообщить вам, что российская миссия при поддержке других стран организует прямую трансляцию всех футбольных матчей во Дворце Наций", — сказал Гатилов, выступая в пятницу на приеме в честь Дня России.

Фан-зона откроется в одном из кофе-баров Дворца Наций в Женеве. Поклонники футбола уже 14 июня смогут на больших экранах увидеть церемонию открытия чемпионата мира, который стартует игрой Россия — Саудовская Аравия. Кроме того, миссия предоставит всем желающим бесплатное пиво.

После этого матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире.