Британия отказала ЕС во введении таможенной границы с Северной Ирландией

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания никогда не примет варианта, при котором между Северной Ирландией и остальной территорией Соединенного Королевства появится таможенная граница, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя британского правительства в ответ на высказывания главного переговорщика от ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье.

ЕС предлагает сохранить Северную Ирландию в таможенном союзе ЕС, но не другие части Соединенного Королевства.

"Премьер-министр ясно давала понять, что мы никогда не примем таможенной границы между Северной Ирландией и остальной территорией Соединенного Королевства. Мы также преданы задаче сохранить целостность нашего внутреннего рынка. Эта позиция не изменится. Предложения Еврокомиссии не позволяют этого, поэтому мы представили наши собственные предложения по таможенным вопросам", — говорится в заявлении.

Представитель правительства напомнил, что все стороны должны помнить о положениях соглашения Страстной пятницы.

"Мишель Барнье подтвердил сегодня, что переговоры по нашим предложениям продолжатся", — отметил представитель правительства.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство и ЕС обязаны найти уникальные решения для сохранения максимально свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода из ЕС.

При этом Мэй добавила, что вариант, при котором Северная Ирландия останется в составе ЕС, также неприемлем, поскольку появление реальной морской границы нарушит целостность единого рынка Соединенного Королевства.