Около 100 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

ГАЗА, 8 июн — РИА Новости. Около 100 палестинцев пострадали в очередных столкновениях с израильскими военными вдоль границ сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Сто палестинцев получили различные ранения, большинство в результате применения газа, в столкновениях на восточных границах анклава", — сказал собеседник агентства.
Израильские военные подсчитали, что акции протеста собрали около 10 тысяч палестинцев, которые в пяти точках жгут шины, швыряют камни и самодельные взрывные устройства, запускают горящих змеев в попытке спровоцировать пожары на противоположной стороне границы. Армия отвечает спецсредствами и огнем на поражение.
Израильтяне сейчас подвергаются критике за "непропорциональное" применение силы против палестинских демонстрантов. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона, используя оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".