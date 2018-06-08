Около 100 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 8 июн — РИА Новости. Около 100 палестинцев пострадали в очередных столкновениях с израильскими военными вдоль границ сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 11 недель подряд, хотя сейчас их масштабы заметно скромнее, чем были раньше.

"Сто палестинцев получили различные ранения, большинство в результате применения газа, в столкновениях на восточных границах анклава", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные подсчитали, что акции протеста собрали около 10 тысяч палестинцев, которые в пяти точках жгут шины, швыряют камни и самодельные взрывные устройства, запускают горящих змеев в попытке спровоцировать пожары на противоположной стороне границы. Армия отвечает спецсредствами и огнем на поражение.

Выступления в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадана продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта. За это время в стычках с израильтянами погибли порядка 120 жителей анклава, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне сейчас подвергаются критике за "непропорциональное" применение силы против палестинских демонстрантов. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона, используя оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".