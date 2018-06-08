Технический сбой помешал Мэттису вовремя начать пресс-конференцию в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Технический сбой в пресс-центре новой штаб-квартиры НАТО помешал своевременно начать пресс-конференцию главе Пентагона Джеймсу Мэттису, по поводу чего министр поиронизировал.

Мэттис в пятницу принимал участие в переговорах глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе и провел пресс-конференцию сразу после выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга. Это первое министерское заседание в новом здании.

Когда шеф Пентагона вышел на сцену к микрофону и начал выступление, работавшие в зале операторы подали сигнал, что из микрофона звук не передается на камеры. Мэттис прервался и стал ждать, пока проблему устранят.

"Такое высокотехнологическое здание", — поиронизировал министр обороны под смех присутствующих в зале журналистов.

Вторая попытка начать выступление также столкнулась с техническим сбоем. После этого Мэттис решил продолжить пресс-конференцию, отметив, что время ограничено. Сотрудники пресс-службы заверили журналистов, что они смогут позже получить запись выступления.

Новая штаб-квартира занимает площадь более 250 тысяч квадратных метров, в ней могут разместиться 1,5 тысячи сотрудников национальных делегаций, которые постепенно переезжают из старого здания, расположенного на другой стороне улицы, а также 1,7 тысячи международных военных и гражданских сотрудников, 650 сотрудников агентств НАТО.