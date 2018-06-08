Суд в Ереване освободил участника захвата здания ППС в 2016 году

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Суд в Ереване освободил под подписку о невыезде Арама Манукяна, сына Павла Манукяна — одного из лидеров вооруженной группы, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы в Ереване.
"Изменить меру пресечения Арама Манукяна. В качестве меры пресечения применить подписку о невыезде под личное поручительство и освободить подсудимого в зале заседания", — заявил, зачитывая решение, судья Аршак Варданян.
В среду и четверг суд освободил под подписку о невыезде трех членов группы — Ованнеса Варданяна, Тиграна Саркисяна и Арега Кюрегяна. В пятницу был освобожден под залог еще один участник группы Арам Акопян.
В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.
Следственный комитет Армении 19 сентября 2016 года сообщил, что в состав группы входил 31 человек. Позже в Специальной следственной службе Армении сообщили, что число вооруженных людей, захвативших 17 июля здание ППС, составляло не 31, а 33 человека.