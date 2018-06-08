Во Львове полиция проверяет информацию о минировании девяти бизнес-центров

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании девяти зданий бизнес-центров в украинском Львове, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 8 июня, в полицию поступила информация от сотрудников горячей линии города о том, что в 10.28 они получили электронное письмо с сообщением о минировании девяти зданий бизнес-центров", — говорится в сообщении.

На место выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы. Устанавливается личность неизвестного, сообщившего о минировании зданий.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.