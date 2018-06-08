В украинских Сумах три человека пострадали из-за взрыва банки с порохом

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Мужчина и двое детей пострадали в результате взрыва банки с порохом в городе Сумы, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сообщение о том, что во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате чего есть травмированные, в полицию поступило от врачей. Они сообщили, что в тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести госпитализированы десятилетний мальчик вместе с десятимесячной сестрой, а также их отец", — говорится в сообщении.

По данным полиции, мальчик с разрешения отца ради развлечения поджег охотничий порох, в результате чего и прогремел взрыв. Инцидент произошел в четверг.

Как пояснил полиции отец пострадавших детей, банку с охотничьим бездымным порохом "Сокол" производства СССР нашел в соседней нежилой и незапертой квартире его сын. В его присутствии он разрешил мальчику поджечь порох.

При осмотре дома, в котором живет мужчина с детьми, правоохранители нашли еще три металлические банки с порохом, которые остались в одной из заброшенных квартир.

Возбуждено уголовное дело по статье "небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.