В украинских Сумах три человека пострадали из-за взрыва банки с порохом

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Мужчина и двое детей пострадали в результате взрыва банки с порохом в городе Сумы, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, мальчик с разрешения отца ради развлечения поджег охотничий порох, в результате чего и прогремел взрыв. Инцидент произошел в четверг.
Как пояснил полиции отец пострадавших детей, банку с охотничьим бездымным порохом "Сокол" производства СССР нашел в соседней нежилой и незапертой квартире его сын. В его присутствии он разрешил мальчику поджечь порох.
При осмотре дома, в котором живет мужчина с детьми, правоохранители нашли еще три металлические банки с порохом, которые остались в одной из заброшенных квартир.
Возбуждено уголовное дело по статье "небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.