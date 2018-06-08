Пентагон прокомментировал перемирие властей Афганистана с талибами*

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Говорить об успехе прекращения огня между властями и талибами* в Афганистане пока рано, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Посмотрим, как пойдет дело", — сказал Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам министерской встречи НАТО, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Уровень доверия сегодня достаточен, чтобы президент (Афганистана Ашраф) Гани мог объявить о временном прекращении огня в конце Рамадана — это представляет "Талибану"* возможность прекратить боевые действия и ясно показывает приверженность правительства Гани и приверженность нашего альянса миру", — добавил Мэттис.
Гани в минувший четверг объявил о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня.
По словам президента Афганистана, на время перемирия силы безопасности страны "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами".
*Террористические организации, запрещенные в России