Пентагон прокомментировал перемирие властей Афганистана с талибами*

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Говорить об успехе прекращения огня между властями и талибами* в Афганистане пока рано, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Посмотрим, как пойдет дело", — сказал Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам министерской встречи НАТО, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Уровень доверия сегодня достаточен, чтобы президент (Афганистана Ашраф) Гани мог объявить о временном прекращении огня в конце Рамадана — это представляет "Талибану"* возможность прекратить боевые действия и ясно показывает приверженность правительства Гани и приверженность нашего альянса миру", — добавил Мэттис.

"Если "Талибан"* полностью воспользуется предложенным перемирием, это будет в интересах афганского народа", — заключил шеф Пентагона.

Гани в минувший четверг объявил о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня.

По словам президента Афганистана, на время перемирия силы безопасности страны "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами".

*Террористические организации, запрещенные в России