Франция и Германия озвучат предложения по выполнению "минских соглашений"

ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Главы МИД Франции и ФРГ в ходе встречи в "нормандском" формате в Берлине внесут ряд предложений для России и Украины, направленных на достижение "минских соглашений", сообщили в пятницу на брифинге во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Как подчеркнул президент Республики (Эммануэль Макрон) 24 мая в ходе визита в Санкт-Петербург, следующие месяцы будут решающими. Без конкретного продвижения в вопросах безопасности, политики, гуманитарной области и экономике доверие к нынешнему мирному процессу поставлено на карту. Необходимо сделать все, чтобы выйти из ситуации, отмеченной сотнями ежедневных нарушений режима прекращения огня, десятками смертей каждый месяц, использованием тяжелого оружия и ухудшающейся гуманитарной ситуации для людей, живущих в зоне конфликта", — напомнили в министерстве.

В связи с этим "Франция и Германия представят Украине и России предложения по действиям по каждому направлению с тем, чтобы стимулировать положительную динамику для продвижения к полному выполнению Минских соглашений".

В сообщении ведомства отмечается, что "результатом этого должно стать возвращение Украины к суверенитету на территориях, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов в рамках местного самоуправления".

Министерская встреча в "нормандском формате" состоится 11 июня.