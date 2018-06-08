Франция и Германия озвучат предложения по выполнению "минских соглашений"

ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Главы МИД Франции и ФРГ в ходе встречи в "нормандском" формате в Берлине внесут ряд предложений для России и Украины, направленных на достижение "минских соглашений", сообщили в пятницу на брифинге во французском внешнеполитическом ведомстве.
В связи с этим "Франция и Германия представят Украине и России предложения по действиям по каждому направлению с тем, чтобы стимулировать положительную динамику для продвижения к полному выполнению Минских соглашений".
В сообщении ведомства отмечается, что "результатом этого должно стать возвращение Украины к суверенитету на территориях, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов в рамках местного самоуправления".
Министерская встреча в "нормандском формате" состоится 11 июня.