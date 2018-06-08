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Противники Brexit пообещали добиваться референдума по условиям выхода из ЕС

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (438)
15:2808.06.2018
(обновлено: 15:29 08.06.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкБашня Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоБашня Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Кампания Best for Britain, выступающая за сохранение Великобритании в составе Евросоюза, представила в пятницу план действий, ключевым элементом которого является проведение в Соединенном Королевстве нового референдума – на этот раз на голосование предлагается вынести условия будущего соглашения с ЕС.

Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"В настоящее время неопределенность стала таким же врагом Британии, как и сам Brexit", — заявил, представляя стратегию, председатель Best of Britain лорд Марк Мэллок-Браун.

Он отметил, что на данный момент планы правительства касательно будущего после Brexit неясны и сводятся к набору лозунгов, правительство занято внутренними дрязгами, оппозиция бездействует в период "величайшего национального спора на памяти целого поколения", экономика проседает из-за неопределенности, а люди не могут планировать свое будущее.

Участники протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. 14 ноября 2017
© REUTERS / Peter Nicholls
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"Мы застряли, так не может продолжаться. Политики подвели нас, мы остались разъединенной Британией", — подчеркнул Мэллок-Браун, отметив, что сохранение страны в составе ЕС отвечает интересам и Британии, и Европы.

План предлагаемых Best for Britain действий состоит из нескольких пунктов. Во-первых, организация призывает премьер-министра Терезу Мэй осенью представить парламенту и народу свои четкие предложения по будущему Британии после Brexit. Во-вторых, договоренности с Евросоюзом необходимо разъяснить населению, позволив ему сравнить предлагаемые нововведения с нынешним положением дел.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
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В-третьих, любое соглашение с ЕС должно получить одобрение парламентов всех стран ЕС и британского парламента, который, как отмечает Best for Britain, должен иметь возможность тщательно изучить проект соглашения и провести полноценные дебаты. Четвертый пункт заключается в том, что, опять же осенью, парламент должен проголосовать по проекту соглашения (результат голосования будет при этом иметь чисто рекомендательный характер) и поддержать проведение референдума по нему.

Пятый пункт гласит, что в начале 2019 года должна начаться кампания в преддверии референдума, которая, по словам Мэллока-Брауна, "будет совсем другой, чем кампания 2016 года – уважительной, прислушивающейся к другим мнениям, честной". Наконец, до 29 марта 2019 года должен пройти референдум.

Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Это будет голосование по условиям соглашения… Людям нужно будет выбрать между предложенным госпожой Мэй проектом выхода из ЕС и тем, чтобы остаться", — ответил Мэллок-Браун на вопрос РИА Новости о том, как именно должен, по его мнению, звучать вопрос на референдуме.

Другой журналист задал вопрос о том, не делает ли Best of Britain то, что запрещено во время кампаний перед референдумом, "беря миллионы фунтов стерлингов в иностранной валюте у своего друга мистера Джорджа Сороса" для того, чтобы изменить результат прошлого референдума. Мэллок-Браун в ответ категорически заявил, что Best for Britain не является "марионеткой иностранных спонсоров", и что пожертвования Сороса составляли лишь 20% от всех средств, собранных кампанией в этом году.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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"У нас порядка 8 тысяч доноров, некоторые дают по 10-20 фунтов стерлингов… Что же касается Сороса, то мы дружим более 30 лет, и мы вместе боролись с диктатурой по другую сторону "железного занавеса", мы боролись с диктатурой в Чили, и нынешняя кампания по борьбе с Brexit — одна из самых мягких кампаний, в которых мы оба задействованы. Я горжусь его карьерой, тем, как он защищал права человека, отстаивал демократию, поддерживал демократическую культуру по всему миру. Я не ожидал, что мне придется заниматься этим у себя на родине, но я рад, что этим занимаюсь", — отметил он.

В ближайшее время активисты кампании будут пытаться убедить парламентариев как от Консервативной, так и от Лейбористской партий поддержать свой манифест. Также планируется проведение встреч с населением, в первую очередь, в областях, поддержавших на прошлом референдуме Brexit. 500 тысяч фунтов стерлингов планируется потратить на рекламные щиты и рекламу в СМИ.

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