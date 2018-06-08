Противники Brexit пообещали добиваться референдума по условиям выхода из ЕС

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Кампания Best for Britain, выступающая за сохранение Великобритании в составе Евросоюза, представила в пятницу план действий, ключевым элементом которого является проведение в Соединенном Королевстве нового референдума – на этот раз на голосование предлагается вынести условия будущего соглашения с ЕС.
Он отметил, что на данный момент планы правительства касательно будущего после Brexit неясны и сводятся к набору лозунгов, правительство занято внутренними дрязгами, оппозиция бездействует в период "величайшего национального спора на памяти целого поколения", экономика проседает из-за неопределенности, а люди не могут планировать свое будущее.
План предлагаемых Best for Britain действий состоит из нескольких пунктов. Во-первых, организация призывает премьер-министра Терезу Мэй осенью представить парламенту и народу свои четкие предложения по будущему Британии после Brexit. Во-вторых, договоренности с Евросоюзом необходимо разъяснить населению, позволив ему сравнить предлагаемые нововведения с нынешним положением дел.
Пятый пункт гласит, что в начале 2019 года должна начаться кампания в преддверии референдума, которая, по словам Мэллока-Брауна, "будет совсем другой, чем кампания 2016 года – уважительной, прислушивающейся к другим мнениям, честной". Наконец, до 29 марта 2019 года должен пройти референдум.
Другой журналист задал вопрос о том, не делает ли Best of Britain то, что запрещено во время кампаний перед референдумом, "беря миллионы фунтов стерлингов в иностранной валюте у своего друга мистера Джорджа Сороса" для того, чтобы изменить результат прошлого референдума. Мэллок-Браун в ответ категорически заявил, что Best for Britain не является "марионеткой иностранных спонсоров", и что пожертвования Сороса составляли лишь 20% от всех средств, собранных кампанией в этом году.
В ближайшее время активисты кампании будут пытаться убедить парламентариев как от Консервативной, так и от Лейбористской партий поддержать свой манифест. Также планируется проведение встреч с населением, в первую очередь, в областях, поддержавших на прошлом референдуме Brexit. 500 тысяч фунтов стерлингов планируется потратить на рекламные щиты и рекламу в СМИ.