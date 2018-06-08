РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Новый премьер Египта пообещал ускорить реформы

15:2208.06.2018
(обновлено: 15:23 08.06.2018)
0390
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкАвтомобильное движение на площади Тахрир в Каире. Архивное фотоАвтомобильное движение на площади Тахрир в Каире. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк

КАИР, 8 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Новый премьер Египта, экс-глава министерства жилищного строительства Мустафа Мадбули приступил к формированию кабинета министров, состав которого уже на следующей неделе должен быть представлен парламенту страны на утверждение.

В четверг президентская администрация объявила, что именно Мадбули возглавит кабинет министров, который будет реализовывать план реформ второго срока президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Опытный и эффективный 

Президент Египта Абдель Фатаха ас-Сиси. Архивное фото
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Президент Египта назвал приоритеты работы на ближайшие четыре года
По мнению независимого депутата в парламенте Египта Усамы Шаршара, выбор пал на Мадбули не только благодаря его успехам на посту министра жилищного строительства, но и учитывая его удачный опыт управления кабинетом министров во время трехмесячного отсутствия действующего премьера Шерифа Исмаила, проходившего лечение в Германии. "Мадбули профессионально выполнял функции главы правительства в отсутствии Шерифа Исмаила, когда тот проходил лечение за рубежом", — сказал депутат РИА Новости.

В свою очередь, ведущие египетские газеты пишут в пятницу, что, учитывая сложность ситуации, серьезные вызовы, с которыми сталкивается Египет, было необходимо выбрать опытного премьера, который знаком с основными досье, находящимися в ведении правительства.

"Был необходим премьер не извне, а тот, который начал работать "уже вчера", погруженный во все основные досье, знающий все проекты и предвидящий все препятствия и трудности", — пишет, в частности, независимое издание "Аль-Масри аль-Яум".

Превратил Египет в большую стройку

Жители на одной из улиц в Каире во время президентских выборов. 26 марта 2018
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Россия настроена развивать отношения с Египтом после переизбрания ас-Сиси
Мадбули занимает пост министра жилищного строительства с 2014 года, за это время сектор пережил небывалый подъем. "Он добился успехов во всех проектах, которые ему были доверены. Будь то новая административная столица или новые города, национальная программа строительства жилья, инфраструктурные проекты", — пишет в свою очередь ливанская газета "Аль-Ахбар".

Считается, что именно строительный сектор стал локомотивом египетской экономики, позволил обеспечить экономический рост и снижение уровня безработицы.

Новая "старая" команда 

Ожидается, что министр обороны, главы МИД и МВД, министры экономического блока сохранят посты в новом правительстве. В то же время, изменения могут затронуть министерства, отвечающие за оказание услуг населению, такие, как министерство снабжения и внутренней торговли, ирригации и водных ресурсов. "Ряд министров правительства предыдущего премьера Шерифа Исмаила сохранят свои посты в новом кабинете, прежде всего, министры экономического блока. При этом изменения коснутся порядка десяти министерских портфелей", — сообщила газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в кабинете и парламенте.

Приоритеты второго срока

В своей инаугурационной речи резидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что будет уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения и образования во время второго президентского срока, который начался 2 июня.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси на открытии нового русла Суэцкого канала. Архивное фото
© AP Photo / Egyptian Presidency
Глава Египта заявил, что не намерен быть президентом больше двух сроков
По его словам, в предыдущий период удалось стабилизировать ситуацию в экономике и сфере безопасности, и теперь можно сосредоточиться на повышении благосостояния египетских граждан.

Египет уже более полутора лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза. Данный шаг правительства позволил покончить с "черным рынком" валюты, а также значительно повысить валютные резервы, но привел к значительному росту инфляции.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места. В рамках экономических реформ египетское правительство ввело новые налоги для компаний, повысило цены на топливо, коммунальные услуги для населения.

С точки зрения МВФ показатели египетской экономики вполне приличные: рост ВВП по итогам 2018 года планируется на уровне 5,2%. Кроме того, безработица, по официальным данным, снизилась до с 12% до 10,6%, инфляция замедлилась до 12,9% в апреле.

Жители на одной из улиц в Каире во время президентских выборов. 26 марта 2018
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Россия настроена развивать отношения с Египтом после переизбрания ас-Сиси
Однако население на этом фоне столкнулось с небывалым ростом цен на электричество, воду, топливо, общественный транспорт. В ближайшее время правительство должно будет утвердить новые правила повышения тарифов. "Что касается повышения цен, то я призываю правительство отложить увеличение тарифов на топливо хотя бы на год, особенно учитывая опыт недавних протестов в Иордании", — считает депутат Усама Шершер. Однако, по мнению МВФ, такие реформы необходимы для стабилизации экономики и создания условий для устойчивого роста.

Новому премьеру придется заняться и сокращением дефицита бюджета, а также урезанием субсидий на топливо и продукты питания, на которые тратятся значительные средства из национального бюджета.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена