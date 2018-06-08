Новый премьер Египта пообещал ускорить реформы

КАИР, 8 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Новый премьер Египта, экс-глава министерства жилищного строительства Мустафа Мадбули приступил к формированию кабинета министров, состав которого уже на следующей неделе должен быть представлен парламенту страны на утверждение.

В четверг президентская администрация объявила, что именно Мадбули возглавит кабинет министров, который будет реализовывать план реформ второго срока президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Опытный и эффективный

По мнению независимого депутата в парламенте Египта Усамы Шаршара, выбор пал на Мадбули не только благодаря его успехам на посту министра жилищного строительства, но и учитывая его удачный опыт управления кабинетом министров во время трехмесячного отсутствия действующего премьера Шерифа Исмаила, проходившего лечение в Германии. "Мадбули профессионально выполнял функции главы правительства в отсутствии Шерифа Исмаила, когда тот проходил лечение за рубежом", — сказал депутат РИА Новости.

В свою очередь, ведущие египетские газеты пишут в пятницу, что, учитывая сложность ситуации, серьезные вызовы, с которыми сталкивается Египет, было необходимо выбрать опытного премьера, который знаком с основными досье, находящимися в ведении правительства.

"Был необходим премьер не извне, а тот, который начал работать "уже вчера", погруженный во все основные досье, знающий все проекты и предвидящий все препятствия и трудности", — пишет, в частности, независимое издание "Аль-Масри аль-Яум".

Превратил Египет в большую стройку

Мадбули занимает пост министра жилищного строительства с 2014 года, за это время сектор пережил небывалый подъем. "Он добился успехов во всех проектах, которые ему были доверены. Будь то новая административная столица или новые города, национальная программа строительства жилья, инфраструктурные проекты", — пишет в свою очередь ливанская газета "Аль-Ахбар".

Считается, что именно строительный сектор стал локомотивом египетской экономики, позволил обеспечить экономический рост и снижение уровня безработицы.

Новая "старая" команда

Ожидается, что министр обороны, главы МИД и МВД, министры экономического блока сохранят посты в новом правительстве. В то же время, изменения могут затронуть министерства, отвечающие за оказание услуг населению, такие, как министерство снабжения и внутренней торговли, ирригации и водных ресурсов. "Ряд министров правительства предыдущего премьера Шерифа Исмаила сохранят свои посты в новом кабинете, прежде всего, министры экономического блока. При этом изменения коснутся порядка десяти министерских портфелей", — сообщила газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в кабинете и парламенте.

Приоритеты второго срока

В своей инаугурационной речи резидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что будет уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения и образования во время второго президентского срока, который начался 2 июня.

По его словам, в предыдущий период удалось стабилизировать ситуацию в экономике и сфере безопасности, и теперь можно сосредоточиться на повышении благосостояния египетских граждан.

Египет уже более полутора лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза. Данный шаг правительства позволил покончить с "черным рынком" валюты, а также значительно повысить валютные резервы, но привел к значительному росту инфляции.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места. В рамках экономических реформ египетское правительство ввело новые налоги для компаний, повысило цены на топливо, коммунальные услуги для населения.

С точки зрения МВФ показатели египетской экономики вполне приличные: рост ВВП по итогам 2018 года планируется на уровне 5,2%. Кроме того, безработица, по официальным данным, снизилась до с 12% до 10,6%, инфляция замедлилась до 12,9% в апреле.

Однако население на этом фоне столкнулось с небывалым ростом цен на электричество, воду, топливо, общественный транспорт. В ближайшее время правительство должно будет утвердить новые правила повышения тарифов. "Что касается повышения цен, то я призываю правительство отложить увеличение тарифов на топливо хотя бы на год, особенно учитывая опыт недавних протестов в Иордании", — считает депутат Усама Шершер. Однако, по мнению МВФ, такие реформы необходимы для стабилизации экономики и создания условий для устойчивого роста.

Новому премьеру придется заняться и сокращением дефицита бюджета, а также урезанием субсидий на топливо и продукты питания, на которые тратятся значительные средства из национального бюджета.