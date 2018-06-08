Новый премьер Египта пообещал ускорить реформы

КАИР, 8 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Новый премьер Египта, экс-глава министерства жилищного строительства Мустафа Мадбули приступил к формированию кабинета министров, состав которого уже на следующей неделе должен быть представлен парламенту страны на утверждение.
В четверг президентская администрация объявила, что именно Мадбули возглавит кабинет министров, который будет реализовывать план реформ второго срока президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Опытный и эффективный
В свою очередь, ведущие египетские газеты пишут в пятницу, что, учитывая сложность ситуации, серьезные вызовы, с которыми сталкивается Египет, было необходимо выбрать опытного премьера, который знаком с основными досье, находящимися в ведении правительства.
"Был необходим премьер не извне, а тот, который начал работать "уже вчера", погруженный во все основные досье, знающий все проекты и предвидящий все препятствия и трудности", — пишет, в частности, независимое издание "Аль-Масри аль-Яум".
Превратил Египет в большую стройку
Считается, что именно строительный сектор стал локомотивом египетской экономики, позволил обеспечить экономический рост и снижение уровня безработицы.
Новая "старая" команда
Ожидается, что министр обороны, главы МИД и МВД, министры экономического блока сохранят посты в новом правительстве. В то же время, изменения могут затронуть министерства, отвечающие за оказание услуг населению, такие, как министерство снабжения и внутренней торговли, ирригации и водных ресурсов. "Ряд министров правительства предыдущего премьера Шерифа Исмаила сохранят свои посты в новом кабинете, прежде всего, министры экономического блока. При этом изменения коснутся порядка десяти министерских портфелей", — сообщила газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в кабинете и парламенте.
Приоритеты второго срока
В своей инаугурационной речи резидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что будет уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения и образования во время второго президентского срока, который начался 2 июня.
Египет уже более полутора лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза. Данный шаг правительства позволил покончить с "черным рынком" валюты, а также значительно повысить валютные резервы, но привел к значительному росту инфляции.
Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места. В рамках экономических реформ египетское правительство ввело новые налоги для компаний, повысило цены на топливо, коммунальные услуги для населения.
С точки зрения МВФ показатели египетской экономики вполне приличные: рост ВВП по итогам 2018 года планируется на уровне 5,2%. Кроме того, безработица, по официальным данным, снизилась до с 12% до 10,6%, инфляция замедлилась до 12,9% в апреле.
Новому премьеру придется заняться и сокращением дефицита бюджета, а также урезанием субсидий на топливо и продукты питания, на которые тратятся значительные средства из национального бюджета.