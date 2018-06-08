МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Посол России в Белоруссии Александр Суриков выступил против "соревнования" по "приватизации" победы в Великой Отечественной войне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свое возмущение попытками приватизировать победу в Великой Отечественной войне, которые наблюдаются в том числе и в России.

"Есть желание той или иной страны показать себя более отличившейся. Но в окопах сидели все вместе… Надо все действия, связанные с праздником, удержанием памяти о подвиге, делать максимально вместе. Это правильно", — сказал Суриков в пятницу на пресс-конференции.

Посол также заявил, что не расценивает слова Лукашенко как упрек только в адрес России. По его словам, "приватизирует победу не только Россия или кто-то еще — первыми ее начали приватизировать наши западные союзники… тех времен". "Начинается соревнование такое", — продолжил Суриков, заявив, что не понимает подобных споров.

"Надо не делить, а объединять эту память, нашу. Весь вопрос в этом. И не надо считать, что одни мы победили: или россияне, или белорусы, или украинцы, или кто-то еще. Не победили, если бы не было единства", — подчеркнул дипломат.

Он также положительно оценил вклад в сохранение исторической памяти акции "Бессмертный полк", которая в текущем году в Белоруссии собрала очень большое количество участников. По словам Сурикова, она "закрепляет в сердцах граждан память о вечном подвиге отцов и дедов, который дал право на жизнь ныне живущим поколениям".

На фронтах Великой Отечественной войны всего сражалось 34,5 миллиона советских военнослужащих, среди которых 1,3 миллиона белорусов (около 3,77%). Среди 8,7 миллиона погибших советских военнослужащих 252 тысячи белорусов (2,9%). При этом русские составляли 66% потерь всей советской армии (5,7 миллиона).